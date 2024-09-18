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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 15:32
  • Giriş: 18.09.2024 15:32
  • Güncelleme: 18.09.2024 15:32
Kaynak: İHA
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Fenerbahçe ile cumartesi günü deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde topla ısınmayla başlayan idman, 8’e 2 pas çalışması ve koşu çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Sarı-kırmızılılar yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla derbi hazırlıklarını sürdürecek.

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