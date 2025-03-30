Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı derbinin hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başladı ve üç grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.