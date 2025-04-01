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Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 22:32
  • Giriş: 01.04.2025 22:32
  • Güncelleme: 01.04.2025 22:32
Kaynak: İHA
Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde yarın saat 20.45’te deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.

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