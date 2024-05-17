Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde gözler golcülerde olacak

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbide gözler iki takımın yıldız golcülerinde olacak.

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 99 puan toplayan Galatasaray ile 93 puanı bulunan Fenerbahçe'nin mücadelesi aynı zamanda takımların golcüleri Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun da mücadelesine sahne olacak.

Ligin en skorer isimleri olan iki futbolcudan Icardi 23 golle krallık yarışında zirvede yer alırken, 20 golü bulunan Dzeko ise ikinci sırada.