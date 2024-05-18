Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde hava nasıl olacak?

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbide, maç saati termometreler 17 dereceyi gösterecek.

Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 19.00’da RAMS Park’ta karşı karşıya gelecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesindeki tahminlere göre, müsabaka saatinde Seyrantepe’de hava sıcaklığının 17 derece olacağı ifade edildi. Nem oranın ise yüzde 67 olması bekleniyor.