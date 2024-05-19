Galatasaray-Fenerbahçe derbisinden notlar

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle oynadığı 3 maçta gol atamadı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında derbi maçta bugün Galatasaray'a konuk olacak.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak.

Ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, sarı-lacivertli takım, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

Derbi öncesinde Fenerbahçe'de 4 eksik bulunuyor.

Mondihome Kayserispor maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Rodrigo Becao'nun yanı sıra sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve İrfan Can Kahveci, yarın oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

Cengiz Ünder'in de sakatlık nedeniyle forma giyemeyeceği ifade edildi.

FENERBAHÇE 3 MAÇTIR GOL ATAMIYOR

Sarı-lacivertli ekip, ezeli rakibiyle ligde son 2 sezonda oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşarken bu maçlarda gol atamadı.

2022-2023 sezonunda iç sahada ve deplasmanda rakibine 3-0'lık skorlarla kaybeden Fenerbahçe, bu sezon Galatasaray'la iç sahada oynadığı maçtan da 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.