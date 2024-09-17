Galatasaray, Fenerbahçe derbisine lider gidiyor

Süper Lig’in 3’üncü hafta erteleme mücadelesinde Galatasaray, Gaziantep FK’yı ağırladı. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan maçı hakem Cihan Aydın yönetti. Aydın’ın yardımcılıklarını Samet Çiçek ile Suat Güz üstlendi.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmaya Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi ilk 11’iyle çıktı. Konuk ekip ise sahada Sokratis Dioudis, Ömürcan Artan, Ertuğrul Ersoy, Bruno Viana, Enric Saborit, Emre Taşdemir, Cristian Sorescu, Kacper Kozlowski, Alexandru Maxim, Mirza Cihan ve Kenan Kodro dizilişiyle yer aldı.

Galatasaray müsabakaya baskılı başlarken Gaziantep FK kalecisi Dioudis ve savunma üst üste pozisyonlarda gole izin vermedi. Sarı-kırmızılılar 11’inci dakikada Mertens’in pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, rakibini geçtikten sonra yerden uzak köşeye sert vurdu ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. Hücumda ve savunmada etkisiz kalan rakibi karşısında pozisyonlar bulmaya devam eden sarı-kırmızılılar, 26’ncı dakikada farkı 2’ye çıkardı. Sara’nın pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mertens’in ceza sahasına yaptığı ortaya ön direkte Batshuayi’nin dokunuşuyla meşin yuvarlak Yunus Akgün’ün önünde kaldı. Penaltı noktası civarında bulunan Yunus’un yerden düzgün vuruşunda top köşeden ağlara gitti: 2-0. İlk yarının son dakikalarında iki hızlı hücumda pozisyonlar bulan Gaziantep FK, skor üretemedi. Galatasaray, soyunma odasına 2-0 önde girdi.

İkinci yarıya konuk ekip oyuncu değişiklikleriyle başladı. Gaziantep FK’da Salem Mbakata ile Cyril Mandouki oyuna girerken Emre Taşdemir ve Mirza Cihan oyundan çıkan isimler oldu. Müsabakanın ikinci yarısı düşük tempoda başlarken takımlar pozisyon üretemedi. Sarı-kırmızılılar 76’ncı dakikada bir gol daha buldu. Kerem Demirbay’ın pasıyla ceza sahası sol çaprazında Barış Alper Yılmaz’ın kale önüne çıkardığı pasta Batshuayi topa dokunarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 3-0. Gaziantep FK, 81’inci dakikada farkı 2’ye düşürdü. Orta alanda takım arkadaşı İlker Karakaş’tan seken topu önünde bulan Furkan Soyalp’in pozisyona ceza sahası dışında yakalanan Muslera’nın üzerinden uzak mesafeden kaleye direkt gönderdiği meşin yuvarlak filelere gitti: 3-1.

Kalan sürede başka gol çıkmadı ve Galatasaray, 3 puanı 3 golle almayı başardı.

GALATASARAY DERBİYE KAYIPSIZ GİDİYOR

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig’in 3’üncü haftasının erteleme maçında konuk ettiği Gaziantep FK’yı 3-1 yendi.

İlk yarıda ve ikinci yarıda üstün bir performans göstererek 3 puanı 3 golle alan Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günün deplasmanda oynanacak derbi maçta Fenerbahçe’ye konuk olacak.

Ligde oynadığı 5 maçı da kazanan sarı-kırmızılı takım, 15 puan toplayarak liderliğe yükseldi. Ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 2 puan önünde yer alan Galatasaray, derbide zirvedeki yerini korumak için sahaya çıkacak.

STATÜ GEREĞİ 3 İSİM FORMA GİYMEDİ

Galatasaray’da yaz transfer döneminde takıma katılan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai statü gereği Süper Lig’in 3’üncü hafta ertele maçı olan Gaziantep FK karşılaşmasında yer almadı.

Öte yandan sakatlıkları devam eden Hakim Ziyech ve Mauro Icardi de bu karşılaşmada forma giyemeyen isimler oldu.

BARIŞ ALPER YILMAZ’IN ÜST ÜSTE 4’ÜNCÜ GOLÜ

Galatasaray’ın 24 yaşındaki milli oyuncusu Barış Alper Yılmaz, Gaziantep FK karşılaşmasının 11’inci dakikasında attığı golle bu sezon Süper Lig’de 4’üncü kez fileleri havalandırmış oldu.

Süper Lig’in 2’nci haftasında oynanan Konyaspor karşılaşması ile başlayan seride sırasıyla; Adana Demirspor, Çaykur Rizespor ve erteleme maçı olan Gaziantep FK ağlarına gönderdiği gollerle toplamda 5 maçta 4 gole ulaşan Barış Alper Yılmaz, etkili performansını sürdürdü.

GALATASARAY YEDEK KULÜBESİ GENÇLERE EMANET

Sarı-kırmızılı takımın Gaziantep FK karşısında yedek kulübesinde genç oyuncular kendilerine yer buldu.

Ligde 3’üncü haftanın erteleme maçında Gaziantep FK’yı ağırlayan Galatasaray’ın yedek kulübesinde Gökdeniz Gürpüz (18), Recep Yalın Dilek (18), Efe Akman (18), Eyüp Aydın (20), Yusuf Demir (21), Metehan Baltacı (21) ve yeni transfer Elias Jelert (21) gibi genç oyuncular yer aldı. Kulübenin en tecrübeli isimleri ise Victor Nelsson (25), Kerem Demirbay (31) ve kaleci Günay Güvenç (33) oldu.

Bu isimlerden Kerem Demirbay, Yusuf Demir, Elias Jelert, Victor Nelsson ve Efe Akman’a teknik direktör Okan Buruk ikinci yarıda şans verdi.

ERDEN TİMUR RAMS PARK’A GELDİ

Galatasaray’da eski Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, Galatasaray - Gaziantep FK karşılaşmasını yerinden izledi.

Sarı-kırmızılı ekibe destek olmak için RAMS Park’a gelen Timur, 4 Haziran tarihinde sarı kırmızılı kulüpteki görevinden ayrılmıştı.

(FOTOĞRAFLI)