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Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem açıklandı

Süper Lig'de 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Slavko Vincic yönetecek.

Spor
  • 20.02.2025 10:49
  • Giriş: 20.02.2025 10:49
  • Güncelleme: 20.02.2025 10:58
Kaynak: AA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yönetecek yabancı hakem açıklandı

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

24 Şubat Pazartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu'ndan (MHK) yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 ikas Eyüpspor-Beşiktaş: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Sipay Bodrum FK-Atakaş Hatayspor: Ali Şansalan

22 Şubat Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-TÜMOSAN Konyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Onvo Antalyaspor-Kasımpaşa: Adnan Deniz Kayatepe

19.00 Reeder Samsunspor-Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

23 Şubat Pazar:

13.30 Bellona Kayserispor-Göztepe: Cihan Aydın

16.00 Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün

19.00 Trabzonspor-Gaziantep FK: Atilla Karaoğlan

24 Şubat Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe: Slavko Vincic

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