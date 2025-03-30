Galatasaray, Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına başladı

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5’e 1 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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