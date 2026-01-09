Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin saati değişti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 19. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Galatasaray ile Fenerbahçe 10 Ocak Cumartesi günü karşı karşıya gelecek.

Yarı finalde Trabzonspor'u 4-1 yenen Galatasaray ile Samsunspor'u 2-0 mağlup eden Fenerbahçe, adlarını finale yazdırdı.

Tarihi rekabet içindeki iki takımı karşı karşıya getirecek Süper Kupa mücadelesi, İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak.

Müsabaka, ATV'den canlı yayınlanacak.

TFF DUYURDU: SAAT DEĞİŞTİ

TFF'den yapılan açıklamada, Süper Kupa maçının saati hava şartları sebebiyle 18.45 olarak değiştirildiği duyuruldu.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 10 Ocak Cumartesi günü (yarın) oynanacak Turkcell Süper Kupa 2025 finalinin başlama saatinin meteorolojik değerlendirmeler ve kulüp yetkilileriyle yapılan görüşmelerin ardından değiştirilmesine karar verilmiştir. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda daha önce 20.30'da başlaması planlanan müsabakanın başlangıç saati, İstanbul Valiliğinin yağış ve kuvvetli rüzgara yönelik uyarıları da dikkate alınarak saat 18.45'e çekilmiştir."