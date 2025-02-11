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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe maçı 24 Şubat Pazartesi saat 20.00’de oynanacak.

Spor
  • 11.02.2025 18:23
  • Giriş: 11.02.2025 18:23
  • Güncelleme: 11.02.2025 18:28
Kaynak: İHA
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Süper Lig’de 25, 26 ve 27’nci haftanın programları açıklandı. Zirve yarışını yakından ilgilendiren GalatasarayFenerbahçe derbisi 24 Şubat Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşmanın başlama düdüğü ise 20.00’de çalacak.

TFF’den yapılan açıklamada, maç takvimi belirlenirken takımların Avrupa Ligi’ndeki karşılaşmaları ve Türkiye Kupası maçları dikkate alınarak planlamanın yapıldığını belirtildi. Ayrıca 1 Mart’ta başlayacak Ramazan ayı nedeniyle daha önce olduğu gibi günün son maçlarının başlama saatleri 20.30 olacak belirlendi.

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