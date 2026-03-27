Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftaların programını açıkladı. TFF'nin bu açıklamasıyla Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de netleşti.

Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağını duyurdu. Rams Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Ligde şu anda Galatsaray maç eksiğiyle 4 puan farkla zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızıları 60'ar puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip ediyor.