Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'in 31. haftasında oynayacağı maçın tarihini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'de 29, 30 ve 31. haftaların programını açıkladı. TFF'nin bu açıklamasıyla Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin tarihi de netleşti.
Süper Lig'in 31. haftasındaki Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin 26 Nisan Pazar günü oynanacağını duyurdu. Rams Park'taki mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Ligde şu anda Galatsaray maç eksiğiyle 4 puan farkla zirvede bulunuyor. Sarı-kırmızıları 60'ar puanla Fenerbahçe ve Trabzonspor takip ediyor.