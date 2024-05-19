Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi mücadelesinin VAR hakemi İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oldu.

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

RAMS Park'ta oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Arda Kardeşler'in yöneteceği karşılaşmada Mehmet Emin Tuğral ve Süleyman Özay yardımcı hakem olarak görev alacak.

Mücadelede VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonu'ndan Fabio Maresca oturacak.

AVAR'da da Atilla Karaoğlan, Deniz Caner Özaral ve Koray Gençerler görev yapacak.

GALATASARAY'A 1 PUAN YETİYOR

Ligde oynadığı 36 maçta 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fenerbahçe, topladığı 93 puanla lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde ikinci sırada bulunuyor.

Süper Lig'in son 2 haftasına girilirken, sarı-lacivertli takım, derbi mücadelesini kazanarak şampiyonluk umutlarını son haftaya taşımaya çalışacak.

Fenerbahçe'nin ligi şampiyon olarak tamamlaması için Galatasaray ve İstanbulspor'u mağlup etmesi, Galatasaray'ın da son hafta Konya deplasmanında kaybetmesi gerekiyor. Galatasaray'a ise şampiyonluk için kalan 2 maçta 1 puan yetecek.