Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak ismi açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgilere göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak.

Mücadelede AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.