Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sloven hakem Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı.
Kaynak: Spor Servisi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak ismi açıkladı.
TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgilere göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak.
Mücadelede AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.