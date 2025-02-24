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Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

TFF, Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Sloven hakem Alen Borosak'ın görev yapacağını açıkladı.

Spor
  • 24.02.2025 12:09
  • Giriş: 24.02.2025 12:09
  • Güncelleme: 24.02.2025 12:11
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu
Fotoğraf: AA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak dev derbide Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapacak ismi açıkladı.

TFF'nin resmi sitesinden yayımlanan bilgilere göre; dev maçta VAR koltuğunda Slovenyalı hakem Alen Borosak oturacak.

Mücadelede AVAR olarak ise Onur Özütoprak görev yapacak.

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