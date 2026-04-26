Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin VAR hakemi belli oldu

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesinde Video Yardımcı Hakem (VAR) kadrosu açıklandı.

Kritik mücadelede VAR hakemi olarak Ömer Faruk Turtay görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun duyurusuna göre, dev karşılaşmada AVAR (Asistan VAR) hakemleri ise Çağlar Uyarcan ile Buğra Taşkınsoy oldu.

Ligin zirvesini yakından ilgilendiren karşılaşma öncesinde iki takım da hata yapmamak adına sahaya çıkacak.

Galatasaray, sahasında kazanarak puan farkını 7’ye çıkarmayı hedeflerken Fenerbahçe ise deplasmandan galibiyetle dönerek yarışta iddiasını sürdürmenin peşinde.

Büyük heyecana sahne olması beklenen derbi öncesinde gözler hem sahadaki hakem performansında hem de VAR odasından çıkacak kararlarda olacak.