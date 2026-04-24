Galatasaray - Fenerbahçe Maç Bileti Fiyatları: Derbi Bileti Ne Kadar, Kaç TL?

Süper Lig’in en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler bilet fiyatlarına çevrildi. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek bu kritik karşılaşma için taraftarlar, “Derbi bileti ne kadar?” ve “Biletler ne zaman satışa çıkacak?” sorularına yanıt arıyor.

RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele öncesinde hem bilet satış tarihi hem de fiyatlar netleşti. İşte 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bilet detayları…

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin biletleri, öncelikli olarak GS Paracard sahiplerine sunulacak.

Biletler 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla satışa çıkacak.

Yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ BİLET FİYATLARI 2026

Dev derbi için belirlenen bilet fiyatları oldukça geniş bir aralıkta yer alıyor. Tribün kategorilerine göre fiyatlar şu şekilde:

Kategori Fiyat (TL) Premium 55.000 TL Delux 54.000 TL Lux 52.000 TL Classic 50.000 TL 1. Kategori 35.000 TL 2. Kategori 30.000 TL 3. Kategori 27.500 TL 4. Kategori 25.000 TL 5. Kategori 22.500 TL 6. Kategori 20.000 TL 7. Kategori 19.000 TL 8. Kategori 12.000 TL 9. Kategori 10.000 TL 10. Kategori 2.750 TL 11. Kategori 2.500 TL

FENERBAHÇE DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLET DETAYLARI

Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, deplasman tribünü için ayrılan toplam bilet sayısı 2.488 olarak belirlendi.

Bilet dağıtımı, taraftarların sezon boyunca takıma verdiği destek ve maç katılımına göre yapılacak.

Deplasman Bileti İçin Şartlar

En az 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak

2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri izlemek

Kombine kart sahibi olmak (öncelik sağlanır)

Kulüp üyeliği bulunmak (öncelik sağlanır)

GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİNDE SON DURUM

İki ezeli rakip arasında oynanan maçlar Türk futbol tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden biridir.

Toplam maç sayısı: 405

Fenerbahçe galibiyet: 150

Galatasaray galibiyet: 130

Beraberlik: 125

Gol sayılarında da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor:

Fenerbahçe: 546 gol

Galatasaray: 505 gol

Son 10 Maç Performansı

Son 10 resmi karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor:

Galatasaray: 5 galibiyet

Fenerbahçe: 2 galibiyet

Beraberlik: 3 maç

DERBİ ÖNCESİ TARAFTARLARI BEKLEYEN ATMOSFER

RAMS Park’ta oynanacak bu dev karşılaşma, hem saha içi mücadele hem de tribün atmosferi açısından sezonun en önemli maçlarından biri olarak gösteriliyor. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen yoğun talep, derbinin ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.

