Galatasaray - Fenerbahçe Maç Bileti Fiyatları: Derbi Bileti Ne Kadar, Kaç TL?
Galatasaray - Fenerbahçe maç bileti fiyatları açıklandı. Derbi bileti ne kadar, kaç TL soruları futbolseverlerin gündeminde yer alırken, 2026 GS FB maçı için satış tarihi ve bilet detayları netleşti. İşte dev derbiye dair tüm bilgiler…
Süper Lig’in en büyük rekabetlerinden biri olan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi öncesinde gözler bilet fiyatlarına çevrildi. Şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek bu kritik karşılaşma için taraftarlar, “Derbi bileti ne kadar?” ve “Biletler ne zaman satışa çıkacak?” sorularına yanıt arıyor.
RAMS Park’ta oynanacak dev mücadele öncesinde hem bilet satış tarihi hem de fiyatlar netleşti. İşte 2026 Galatasaray - Fenerbahçe derbisi bilet detayları…
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin biletleri, öncelikli olarak GS Paracard sahiplerine sunulacak.
Biletler 24 Nisan 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla satışa çıkacak.
Yoğun talep nedeniyle biletlerin kısa sürede tükenmesi bekleniyor.
GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİ BİLET FİYATLARI 2026
Dev derbi için belirlenen bilet fiyatları oldukça geniş bir aralıkta yer alıyor. Tribün kategorilerine göre fiyatlar şu şekilde:
|Kategori
|Fiyat (TL)
|Premium
|55.000 TL
|Delux
|54.000 TL
|Lux
|52.000 TL
|Classic
|50.000 TL
|1. Kategori
|35.000 TL
|2. Kategori
|30.000 TL
|3. Kategori
|27.500 TL
|4. Kategori
|25.000 TL
|5. Kategori
|22.500 TL
|6. Kategori
|20.000 TL
|7. Kategori
|19.000 TL
|8. Kategori
|12.000 TL
|9. Kategori
|10.000 TL
|10. Kategori
|2.750 TL
|11. Kategori
|2.500 TL
FENERBAHÇE DEPLASMAN TRİBÜNÜ BİLET DETAYLARI
Fenerbahçe kulübü tarafından yapılan açıklamaya göre, deplasman tribünü için ayrılan toplam bilet sayısı 2.488 olarak belirlendi.
Bilet dağıtımı, taraftarların sezon boyunca takıma verdiği destek ve maç katılımına göre yapılacak.
Deplasman Bileti İçin Şartlar
- En az 6 iç saha ve 4 deplasman maçına katılmış olmak
- 2025-2026 sezonunda iç sahada 19 maç ve üzeri izlemek
- Kombine kart sahibi olmak (öncelik sağlanır)
- Kulüp üyeliği bulunmak (öncelik sağlanır)
GALATASARAY - FENERBAHÇE REKABETİNDE SON DURUM
İki ezeli rakip arasında oynanan maçlar Türk futbol tarihinin en dikkat çekici rekabetlerinden biridir.
- Toplam maç sayısı: 405
- Fenerbahçe galibiyet: 150
- Galatasaray galibiyet: 130
- Beraberlik: 125
Gol sayılarında da Fenerbahçe’nin üstünlüğü bulunuyor:
- Fenerbahçe: 546 gol
- Galatasaray: 505 gol
Son 10 Maç Performansı
Son 10 resmi karşılaşmada Galatasaray’ın üstünlüğü dikkat çekiyor:
- Galatasaray: 5 galibiyet
- Fenerbahçe: 2 galibiyet
- Beraberlik: 3 maç
DERBİ ÖNCESİ TARAFTARLARI BEKLEYEN ATMOSFER
RAMS Park’ta oynanacak bu dev karşılaşma, hem saha içi mücadele hem de tribün atmosferi açısından sezonun en önemli maçlarından biri olarak gösteriliyor. Yüksek bilet fiyatlarına rağmen yoğun talep, derbinin ne kadar büyük bir ilgi gördüğünü ortaya koyuyor.
