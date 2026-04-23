Galatasaray - Fenerbahçe Maçı Hangi Gün ve Saat Kaçta?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek dev derbi için geri sayım başladı. Galatasaray ile Fenerbahçe’yi karşı karşıya getirecek mücadele öncesinde futbolseverler, “Galatasaray - Fenerbahçe maçı ne zaman?”, “Derbi saat kaçta oynanacak?” ve “Galatasaray - Fenerbahçe maçı hangi statta?” sorularına yanıt arıyor.

Süper Lig’de ilk 30 maçın ardından Galatasaray 71 puanla zirvede yer alırken, Fenerbahçe ise 67 puanla takibini sürdürüyor. Bu nedenle oynanacak derbi, şampiyonluk yarışının kaderini etkileyebilecek kritik karşılaşmalar arasında gösteriliyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe derbisi, 26 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak.

Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu kapsamında oynanacak mücadele, sezonun en kritik maçlarından biri olarak dikkat çekiyor.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi, saat 20.00’de başlayacak.

Karşılaşma, futbolseverlerin büyük ilgiyle takip edeceği haftanın en önemli mücadelelerinden biri olacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Dev derbiye Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak. Mücadele İstanbul’da oynanacak.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Yasin Kol yönetecek.

Hakem ekibinde şu isimler yer alacak:

1. Yardımcı Hakem: Abdullah Bora Özkara

2. Yardımcı Hakem: Bahtiyar Birinci

Dördüncü Hakem: Çağdaş Altay

ŞAMPİYONLUK YARIŞINDA KRİTİK DERBİ

Süper Lig’de ilk 30 maç sonunda Galatasaray 71 puan toplarken, Fenerbahçe 67 puanda bulunuyor. Bu nedenle iki takım arasındaki puan farkını doğrudan etkileyebilecek derbi, zirve yarışında büyük önem taşıyor.

Şampiyonluk mücadelesinin kritik haftalarında oynanacak karşılaşma, hem puan tablosu hem de sezonun kalan bölümü açısından belirleyici olabilir.

