Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına başladı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 37. haftasında Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Kaynak: İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki oyun ve topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.