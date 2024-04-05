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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Süper Kupa’da Fenerbahçe ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 05.04.2024 10:33
  • Giriş: 05.04.2024 10:33
  • Güncelleme: 05.04.2024 10:34
Kaynak: İHA
Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdi. 

Galatasaray, yarın saat 17.30’da yapacağı idmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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