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Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 01.04.2025 16:50
  • Giriş: 01.04.2025 16:50
  • Güncelleme: 01.04.2025 16:50
Kaynak: İHA
Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, geniş alanda topa sahip olma çalışmalarının ardından savunma-hücum ve orta-şut çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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