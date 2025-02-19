Galatasaray-Fenerbahçe maçını yabancı hakem yönetecek

Pazartesi günü RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisini yabancı hakem yönetecek.

Konuyla ilgili konuşan TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu şunları söyledi:

"Türkiye Futbol Federasyonu olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'ye davetimizle ilgili bilgi verdik. Fenerbahçe kabul etti, Galatasaray çarşamba günü olsun istedi. Bunun üzerine açıklama yaptık. Kimin samimiyetsiz olduğunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum."

Şampiyonluk yarışı için büyük önem taşıyan karşılaşma pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

SÜREÇ VE TARTIŞMALAR

Süper Lig'in 25'inci haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde iki takımın başkanları, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından Riva'ya davet edilmişti.

Fenerbahçe derbide yabancı orta hakem isteğini TFF'ye iletmişti. TFF'nin davetini samimiyetsiz bulduğunu açıklayan Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ise bu toplantıya katılmayacağını belirterek; "Sanki derbi ilk kez oynanıyor. İlk yarıda sanki derbi oynanmamış. O zaman bu kardeşlik çalışmaları hiç yapılmamış ama ne zaman sıra Galatasaray'ın sahasına gelince Türk futbolundaki huzur gündeme geliyor" ifadelerini kullanmıştı.

HANGİ HAKEMLERİN İSMİ GEÇİYOR?

TFF'nin, bazı ülkelerin federasyonları ile görüştüğü ve derbi için hakem isteyebileceklerini bildirdiği gelen haberler arasında. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre Hollanda, Fransa, Romanya, Belçika ve Slovenya ile temas kuruldu.

Futbol camiasında konuşulan ve basına yansıyan bazı isimler arasında Fransa'dan Clement Turpin, Romanya'dan Istvan Kovacs ve Slovenya'dan Slavko Vincic bulunuyor.

Turpin geçen hafta Manchester City-Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi maçını yönetmişti. Turpin 2020-2021'de Avrupa Ligi, 2021-2022'de ise Şampiyonlar Ligi finallerini yönetmişti.

İsmi öne çıkan bir diğer isim Kovacs ise Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak Real Madrid-Manchester City rövanş maçında görev yapacak. Kovacs EURO 2024'te Çekya-Türkiye maçını da yönetmişti.

Vincic ise bu sezon Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde birer kez görev yaptı. Geçen yıl Dortmund ile Real Madrid arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finalini yönetmişti. Vincic bu hafta Şampiyonlar Ligi'nde PSV-Juventus maçında görev alacak.