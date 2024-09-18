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Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına başladı.

Ajans Haberleri
  • 18.09.2024 16:53
  • Giriş: 18.09.2024 16:53
  • Güncelleme: 18.09.2024 16:53
Kaynak: AA
Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maç yaptı.

Galatasaray, 21 Eylül Cumartesi günü oynanacak derbinin hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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