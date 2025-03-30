Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 2 Nisan Çarşamba günü deplasmanda Fenerbahçe ile yapacağı derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Üç grup halinde 5'e 1 pas çalışmasıyla devam eden idman, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına yarın devam edecek.