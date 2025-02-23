Galatasaray, Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe ile yarın oynayacağı derbi maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik organizasyonlarıyla sona erdi.

Yaşadığı sakatlık sonrası geçirdiği ameliyat nedeniyle sezonu kapatan Arjantinli yıldız Mauro Icardi, antrenmanı ziyaret etti.