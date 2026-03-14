Galatasaray, Fenerbahçe'nin kaybettiği haftada rahat kazandı

Süper Lig'in 26'ncı haftasında Galatasaray evinde Başakşehir'i konuk etti. Rakibini 3-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar, bu sonuçla puanını 64'e çıkardı ve en yakın rakibi Fenerbahçe'yle arasındaki farkı yediye çıkardı.

22. dakikada Sallai'nin ceza sahası içinde uzaklaştırmak istediği topu önünde bulan Yusuf Sarı'nın ceza sahası içinde bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Uğurcan Çakır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

İLK YARIDA GOL YOK

26. dakikada Sara'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Eren Elmalı, ceza sahasına girdikten sonra yerden ortasını yaptı. Yunus Akgün'ün penaltı noktası civarından çıkardığı şutta, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33. dakikada Selke'nin pasıyla sağ kanatta savunmanın arkasına hareketlenen Yusuf Sarı'nın ceza sahası içi sağ çaprazdan çıkardığı sert şutta, kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.

36. dakikada Kemen'e yaptığı baskı sonucunda topu kapan Torreira, meşin yuvarlağı ceza yayı içindeki Sara'ya verdi. Brezilyalı oyuncu, uygun şut açısı bulamayınca pasını yeniden Torreira'ya aktardı. Uruguaylı futbolcunun ceza yayının solundan çıkardığı şutta, top auta çıktı.

KIRMIZI KART VE GOL

56'ncı dakikada Roland Sallai'ye faul yapan Ebosele ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. 57'nci Noa Lang arka direğe topu kesti. Wilfried Singo şık vuruşla topu ağlara gönderdi.

67'de Yunus Akgün savunma arkasına koşu yapan Osimhen'e yüksekten pas attı. Topu kontrol edip süren Osimhen dar açıdan attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

70'de Shomurodov ve Selke'nin yerine Crespo ve Bertuğ Yıldırım oyuna girdi. 74'te Galatasaray'da Torreira, Barış Alper ve Osimhen'in yerine Boey, İlkay ve Icardi oyuna girdi.

85'te Noa Lang savunma arasına koşu yapan Yunus Akgün'e pas attı. Yunus rakip ceza sahasına kadar sürüp boştaki Renato Nhaga'ya pas attı. Nhaga topu ağlara gönderdi. Ofsayt bayrağı kalktı ancak VAR incelemesinin ardından gol kararı çıktı: 3-0.