Galatasaray-Fenerbahçe rekabetinde 399. randevu

Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Turkcell Süper Kupa maçıyla tarihte 399. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig şampiyonu sarı-kırmızılılar ile Türkiye Kupası şampiyonu sarı-lacivertliler, yarın Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yapılacak Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Al-Awwal Park'ta (Kral Suud Üniversitesi Stadyumu) yapılacak maç, TSİ 20.45'te başlayacak.

Müsabaka, Ülker Stadı'nın bulunduğu "Papazın Çayırı" olarak adlandırılan yerde 17 Ocak 1909 tarihinde yapılan ve Galatasaray'ın 2-0 kazandığı özel maçla başlayan 114 yıllık rekabetteki 399. karşılaşma olacak.

Tarihi rekabette galibiyetlerde ve atılan gol sayısında Fenerbahçe'nin üstünlüğü bulunuyor.

Sarı-lacivertliler, geride kalan 398 maçtan 148'ini kazandı, sarı-kırmızılı ekip ise 127 kez galip geldi. 123 maçta taraflar eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin attığı 540 gole, Galatasaray 496 golle karşılık verdi.