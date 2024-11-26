Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa Ligi karşılaşmalarında hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 5. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarını yönetecek hakemler netleşti.

Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Macaristan'ın Debrecen şehrindeki Nagyerdei Stadyumu'nda 28 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak mücadelede İtalya Futbol Federasyonu'ndan Simone Sozza düdük çalacak.

Sozza'nın yardımcılıklarını Alberto Tegoni ve Giovanni Baccini yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Andrea Colombo olacak.

Zorlu müsabakanın VAR (Video Yardımcı Hakem) koltuğunda Daniele Chiffi oturacak. Yardımcı VAR olarak da Paolo Mazzolen görev alacak.

Galatasaray'ın AZ Alkmaar deplasmanına çıkacağı karşılaşmayı ise Rumen hakem Horatio Fesnic yönetecek.

Fenerbahçe'nin Slavia Prag'a konuk olacağı mücadelede de Alman Sascha Stegemann görev alacak.