Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA maçları hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan, bugün oynanacak maçlarla devam ediyor. Lig aşamasının son maçları olan 8'inci maçlar sonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ye ve play-off'lara kalan takımlar belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde son maçlar olması sebebiyle temsilcilerimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarını aynı saatte oynayacak. Peki maçlar hangi kanallarda yayınlanacak? Detaylar belli oldu.

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI KANAL BİLGİSİ

UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan tüm maçlar saat 23:00'da oynanacak. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın kanal bilgileri ise şöyle:

Ajax - Galatasaray: TRT 1Midtjylland - Fenerbahçe - TRT SporTwente - Beşiktaş: TRT Spor Yıldız