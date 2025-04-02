Galatasaray, Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde konuk olduğu Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. Böylece sarı kırmızılılar, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR: İLK YARI

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasının ilk yarısı, sarı-kırmızılı ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.

7. dakikada Galatasaray tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde topla buluşan Eren Elmalı'nın pasında Torreira topuğuyla meşin yuvarlağı Sara'yla buluşturdu. Bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda savunma son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

8. dakikada soldan kullanılan korner atışında Sara ön direğe ortaladı. Bu noktaya hareketlenen Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda Kostic araya girerek topun kaleye gitmesine engel oldu.

10. dakikada Galatasaray öne geçti. Orta sahadan atılan uzun topta Çağlar Söyüncü'nün Barış Alper Yılmaz'dan önce müdahale ettiği top Osimhen'in önünde kaldı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top filelere gitti: 0-1.

14. dakikada Kaan Ayhan'ın uzun gönderdiği pasa hareketlenen Osimhen, meşin yuvarlağı penaltı noktası üzerindeki Barış Alper Yılmaz'la buluşturdu. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat gole izin vermedi.

24. dakikada soldan kazanılan korner atışında Kaan Ayhan'ın kafa vuruşu Kostic'den döndü. Dönen topu bir kez daha önünde bulan Kaan'ın vuruşunda Kostic bir kez daha gole engel oldu. VAR uyarısı sonrasında hakem Cihan Aydın, 26. dakikada pozisyonu tekrar izleyerek Kostic'in elle müdahale ettiğini belirterek penaltı noktasını gösterdi.

27. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Osimhen geldi. Bu futbolcunun kalecinin soluna gönderdiği vuruşunda top, İrfan Can Eğribayat'ın müdahalesine rağmen köşeden ağlarla buluştu: 0-2.

43. dakikada Galatasaray çok etkili geldi. Sağ kanatta topla buluşan Sara, ceza sahası önü sağ çaprazına gelip müsait pozisyondaki Barış Alper Yılmaz'ı toplu buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın bölgeden şutunda Çağlar Söyüncü son anda araya girerek topu kornere yolladı.

45+1. dakikada Fenerbahçe farkı 1'e indirdi. Kostic'in pasında savunmanın arkasına hareketlenen Talisca'nın ceza sahası içi sol çaprazından şutunda kaleci Günay'ın müdahale ettiği topu kayarak tamamlayan Szymanski fileleri havalandırdı: 1-2.

Galatasaray, mücadelenin ilk 45 dakikasını 2-1 önde tamamladı.

MAÇTAN DAKİKALAR: 2'NCİ YARI

52. dakikada sol kanatta topla buluşan Kostic'in ön direğe ortasında kaleci ve savunmadan önce En-Nesyri kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

56. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Yunus Akgün, sağdan savunmanın arkasına sarkan Sara'yı topla buluşturdu. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda İrfan Can Eğribayat'tan seken topu savunma uzaklaştırdı.

66. dakikada Maximin kendi sahasından aldığı topla ceza sahası önüne gelip En-Nesyri'ye pasını aktardı. Bu futbolcu topuk pasıyla Talisca'yı topla buluşturdu. Brezilyalı futbolcunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunma son anda araya girdi.

70. dakikada Yusuf Akçiçek'in uzun pasında Abdülkerim Bardakcı sektirdi. Meşin yuvarlağı alan En-Nesyri ceza sahası içi sol çaprazından şutunu çekti ancak kaleci Günay gole izin vermedi.

78. dakikada Sara'nın soldan kullandığı korner atışında Osimhen kafayla Torreira'ya indirdi. Bu futbolcunun kale sahası önünden vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

80. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta Sallai ceza sahası içine ortaladı. Amrabat'tan seken top arka direkte Barış Alper Yılmaz'da kaldı. Bu futbolcunun çaprazdan set şutunda top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

90+12. dakikada Galatasaray ceza sahasına gönderilen uzun topta Dzeko'nun kafayla indirdiği top Skriniar'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun aşırtma vuruşunda kaleciyi geçen meşin yuvarlağı son anda Sanchez çizgiden çıkardı.

Müsabakayı 2-1 kazanan Galatasaray, yarı finalde TÜMOSAN Konyaspor'un rakibi oldu.