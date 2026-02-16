Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikâyet edecek iddiası

Galatasaray altyapısında yetişen ve profesyonel sözleşme teklifini reddeden genç santrfor Çağrı Balta’nın Fenerbahçe ile anlaştığı bilgileri gelirken çarpıcı iddalar peş peşe geldi.

Galatasaray’ın eski futbolcusu ve A Milli Takım antrenörlerinden Hakan Balta’nın oğlu olan 17 yaşındaki Çağrı Balta’nın, kulübünün yaptığı profesyonel kontrat teklifini kabul etmediği ve ezeli rakiple el sıkıştığı iddiası iki kulüp arasındaki tansiyonu yükseltti.

"HUKUKİ BOYUTA TAŞINABİLİR"

Geçen sezon U19 Ligi’nde gol krallığı yaşayan genç oyuncunun tercihi, sürecin hukuki boyuta taşınmasına neden olabilir.

İddialara göre Galatasaray’ın konuyu Türkiye Futbol Federasyonu nezdine taşıdığını öne sürdü. Sarı-kırmızılı kulübün, U19 Milli Takımı maçının ardından Fenerbahçe Stadı’nda yaşandığı iddia edilen temaslar nedeniyle federasyona şikayette bulunduğunu aktardı.

Habere göre, söz konusu milli maç sonrasında Hakan Balta’nın statta sarı-lacivertli yöneticilerle transfer görüşmesi yaptığına dair bilgiler bulunduğunu ifade etti. Çağrı Balta’nın Fenerbahçe’ye transfer konusunda ısrarcı olması halinde Galatasaray, süreci uluslararası boyuta taşıyarak FIFA’ya “oyuncu ayartma” gerekçesiyle başvuruda bulunacak.

Genç oyuncunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, iki kulüp arasındaki bu dosyanın önümüzdeki günlerde hem federasyon hem de uluslararası mercilerde gündemi meşgul etmesi bekleniyor.