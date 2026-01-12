Galatasaray, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 12.01.2026 15:03
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası grup aşamasının 2. haftasında yarın deplasmanda Fethiyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Fethiye İlçe Stadı'nda oynanacak Fethiyespor-Galatasaray mücadelesi, saat 20.30'da başlayacak.

