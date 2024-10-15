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Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Sportiva'yı ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 15.10.2024 11:13
  • Giriş: 15.10.2024 11:13
  • Güncelleme: 15.10.2024 11:13
Kaynak: AA
Galatasaray, FIBA Avrupa Kupası'nda yarın Sportiva'yı ağırlayacak

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası J Grubu ikinci maçında yarın Portekiz'in Sportiva ekibini konuk edecek.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, gruptaki ilk maçında deplasmanda Baxi Ferrol'u 83-66 mağlup etti. Sportiva ise ilk maçında evinde KP Tany Brno'ya 73-63 yenildi.

Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının önünde çıkacağı ilk grup maçında galibiyet hedefliyor.

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