Galatasaray, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'nda yarın LDLC ASVEL Feminin'e konuk olacak

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Gerland Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Son 16 turunun ilk maçında konuk ettiği Fransız temsilcisini 77-72 mağlup ederek 5 sayılık avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.