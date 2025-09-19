Galatasaray, Frankfurt deplasmanında 5-1 yenildi

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında konuk olduğu Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt karşısında 5-1'lik "ağır bir mağlubiyet" yaşadı.

Frankfurt Stadı'nda tamamen dolu tribünler önünde oynanan müsabakaya kontrollü başlayan sarı-kırmızılı ekip, 8. dakikada Yunus Akgün ile fileleri havalandırdı. Ev sahibi ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine, 45+2. dakikada Can Uzun, 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın attığı gollerle devre arasına 3-1 önde girdi.

Müsabakanın ikinci yarısında top daha çok Galatasaray'ın ayağında kaldı. İstediği pozisyonlara giremeyen sarı-kırmızılı ekip, savunmada bireysel hatalar yapmaya devam etti. Burkardt ile 66, Ansgar Knauff ile 75. dakikada fileleri havalandıran Eintracht Frankfurt, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Müsabakaya kaptan çıkan Yunus Akgün, maçta gol perdesini açarak kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi golünü attı.

Sarı-kırmızılı formayla tek UEFA Şampiyonlar Ligi maçına 2018'de 18 yaşındayken Portekiz temsilcisi Porto karşısında çıkan Yunus, 4 dakika sahada kaldı. Eintracht Frankfurt müsabakasıyla yaklaşık 7 yıl sonra "Devler Ligi" heyecanını ikinci kez yaşayan 25 yaşındaki futbolcu, kaptanlık pazubendini taktı.

Müsabakanın 8. dakikasında fileleri havalandıran Yunus, kariyerinde ilk kez bir UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakasında gol sevinci yaşadı.

SARI-KIRMIZILILAR, 14 DAKİKADA 3 GOL YEDİ

Galatasaray, ilk yarının son 14 dakikasında 3 gol yedi.

Müsabakaya Yunus Akgün'ün golüyle iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, 37. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle skorun 1-1 beraberliğe gelmesini engelleyemedi.

İlk yarının uzatma dakikalarına beraberlikle girilirken Eintracht Frankfurt, 45+2. dakikada Can Uzun ve 45+4. dakikada ise Jonathan Burkardt'ın golleriyle 3-1 üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı taraftarlar,maçta İsrail işgali ve soykırımı altındaki Filistin'e destek verdi.

Mücadelede ikinci yarının başında tribünün en önündeki beyaz tişörtlü taraftarlar, "Özgür Filistin" yazısı oluşturdu.

16 MAÇLIK GALİBİYET SERİSİ SONA ERDİ

Galatasaray'ın resmi kulvarlardaki 16 maçlık galibiyet serisi bitti.

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde son yenilgisini geçen sezon yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasında 13 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası müsabakasını kazandı.

AVRUPA'DA 4 YIL SONRA 5 GOL YEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında yaklaşık 4 yıl aradan sonra kalesinde bir maçta 5 gol birden gördü.

Son olarak 21 Temmuz 2021'de UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda deplasmanda Hollanda temsilcisi PSV'ye 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip, bin 520 gün sonra aynı skorla mağlup oldu.

SON 18 ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINDA 1 GALİBİYET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında çıktığı son 18 müsabakada sadece 1 galibiyet alabildi.

Sarı-kırmızılı ekip, "Devler Ligi"nin grup aşamasında geride kalan 18 müsabakada 1 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı.

AVRUPA'DA GALİBİYET HASRETİ 7 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, UEFA turnuvalarında çıktığı son 7 maçta galibiyet alamadı.

Son galibiyetini geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında İngiltere'nin Tottenham takımı karşısında elde eden sarı-kırmızılılar, sonrasında "Kupa 2"de 6 maça çıktı.

Bu süreçte 4 beraberlik, 2 yenilgi yaşayan "Cimbom" bu sezona da Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı.

SON 10 DEPLASMAN MAÇINI KAZANAMADI

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda oynadığı son 10 müsabakadan galibiyet çıkaramadı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarda son dış saha galibiyetini 2023-24 sezonunda İngiltere temsilcisi Manchester United ile yaptığı UEFA Şampiyonlar Ligi maçında 3-2'lik skorla elde etti.

Galatasaray, sonrasında 3 UEFA Şampiyonlar Ligi, 1 Şampiyonlar Ligi elemesi ve 6 UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasına çıktı. "Devler Ligi"ndeki 4 maçı kaybeden sarı-kırmızılılar, Kupa 2'de ise üçer beraberlik ve yenilgi yaşadı.

"Cimbom" söz konusu maçlarda attığı 12 gole karşılık kalesinde 26 gol gördü.

ALMAN TAKIMLARIYLA SON 7 RANDEVUYU KAZANAMADI

Sarı-kırmızılı ekip, Almanya temsilcileriyle yaptığı son 7 müsabakada galibiyet elde edemedi.

Alman takımlarına karşı son galibiyetini 2013'te 3-2'lik skorla Schalke 04 karşısında yaşayan Galatasaray, sonraki süreçte çıktığı 7 mücadelede 6. yenilgisini yaşadı. Galatasaray, bu süreçte 1 maçtan da beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Alman takımlarıyla son 4 maçını kaybetti.

FRANKFURT'A İLK KEZ YENİLDİ

Galatasaray, Eintracht Frankfurt ile 3. randevuda ilk yenilgisini yaşadı.

İki ekip, daha önce 1992 yılında UEFA Kupası'nda mücadele etti.

Almanya'daki ilk maç golsüz beraberlikle sonuçlandı. İstanbul'daki müsabakayı ise Galatasaray 1-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, iki maçta da gol izni vermediği Eintracht Frankfurt karşısında üçüncü müsabakada 5 gol birden yedi.

Bu karşılaşma, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi tarihinde bir Alman takımı karşısında deplasmanda yaşadığı en farklı yenilgi olarak kayıtlara geçti.