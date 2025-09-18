Galatasaray, Frankfurt deplasmanında: İşte muhtemel 11
Şampiyonlar Ligi’nde sezonu açacak olan Galatasaray’da Eintracht Frankfurt karşılaşmasının ilk 11’i şekillendi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt ile karşısına çıkacak.
Karşılaşma TSİ 22:00'de başlayacak.
Maça saatler kala, sarı-kırmızılıların ilk 11’i de şekillendi.
Mücadelede Osimhen, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Galatasaray’ın kaleye Uğurcan Çakır, savunma hattında ise Singo, Davinson, Abdülkerim ve Jakobs dörtlüsüne görev vermesi bekleniyor.
Orta sahayı ise Lucas Torreira, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan üçlüsü forma giyecek.
Osimhen’in sakatlığında Okan Buruk’un ileri hatta Barış Alper Yılmaz’ı görevlendirmesi beklenirken, kanatlarda Leroy Sane ile Yunus Akgün’ün süre alması bekleniyor.
Icardi, Gabriel Sara, Eren Elmalı ve Sallai gibi isimlerin ikinci yarıda süre alması bekleniyor.