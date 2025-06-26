Galatasaray Futbol Takımı'nın yeni sezon formaları tanıtıldı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı.

PUMA tarafından tasarlanan yeni iç saha ve deplasman formaları, dijital platformlarda yayımlanan video ve görseller aracılığıyla sarı-kırmızılı taraftarların beğenisine sunuldu.

UEFA Kupası zaferinin 25. yılı, 5. yıldız başarısı ve Galatasaray'ın son üç sezonda üst üste kazandığı şampiyonluklar, forma tanıtımında öne çıkan unsurlar oldu.

Taraftarların büyük ilgi gösterdiği tanıtım filminde erkek takımından Mauro Icardi, Kaan Ayhan, Günay Güvenç, Davinson Sanchez, Mario Lemina ve kadın takımından Berna Yeniçeri yer aldı. Ayrıca Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane de piksel art tekniğiyle videoda yer aldı.