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Galatasaray Futbol Takımı’ndan bayram mesajı

Ajans Haberleri
  • 10.04.2024 13:27
  • Giriş: 10.04.2024 13:27
  • Güncelleme: 10.04.2024 13:28
Kaynak: İHA
Galatasaray Futbol Takımı’ndan bayram mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile futbolcular, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımı oyuncularımızın ve Teknik Direktörümüz Okan Buruk’un, Ramazan Bayramı mesajları" denildi. 

Paylaşılan videoda Teknik Direktör Okan Buruk ve futbolculardan; Mauro Icardi, Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Berkan Kutlu, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz ve Kaan Ayhan yer aldı. 

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