Galatasaray, Gabriel Sara'nın sakatlandığını duyurdu

Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara'nın milli takımda sol ayak bileğinden sakatlandığını açıkladı. Sara'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinleşecek.

Spor
  • 02.04.2026 14:42
Kaynak: AA
Galatasaray Kulübü, Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara'nın milli takım kampında sakatlandığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul'a döndüğü ve durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.

Sara, Brezilya'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının 84. dakikasında oyuna girerek ilk kez milli takım formasını giymişti.

