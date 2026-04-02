Galatasaray, Gabriel Sara'nın sakatlandığını duyurdu
Galatasaray, Brezilyalı futbolcusu Gabriel Sara'nın milli takımda sol ayak bileğinden sakatlandığını açıkladı. Sara'nın durumu yapılacak kontrollerin ardından kesinleşecek.
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesaplarında yer alan açıklamada, sol ayak bileğinden sakatlanan 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun İstanbul'a döndüğü ve durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği kaydedildi.
Sara, Brezilya'nın Fransa'ya 2-1 mağlup olduğu hazırlık maçının 84. dakikasında oyuna girerek ilk kez milli takım formasını giymişti.