Galatasaray GAİN - Yüksekova SK: 2-0

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY GAİN, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında evinde ağırladığı Yüksekova SK’yı 2-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi’nin 4’üncü hafta erteleme maçında Galatasaray GAİN, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Yüksekova SK’yı konuk etti. Mücadelenin 4’üncü dakikasında Melike Pekel’in kaydettiği golle öne geçen Galatasaray GAİN, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. İkinci yarıda oyun üstünlüğünü koruyan sarı-kırmızılı ekip, 57’nci dakikada Valentina Giacinti’nin golüyle farkı ikiye çıkardı. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray GAİN, sahadan 2-0’lık skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray GAİN, ligde namağlup unvanını korudu ve puanını 24 yaptı. Yüksekova SK ise 2’nci mağlubiyetini alarak 12 puanda kaldı.

FOTOĞRAFLI