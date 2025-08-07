Galatasaray, Gaziantep deplasmanına dört eksikle gidiyor

Süper Lig'in ilk haftasında yarın (8 Ağustos Cuma) Gaziantep FK'ye konuk olacak Galatasaray'ın kamp kadrosu netleşti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Victor Osimhen, Mauro Icardi, Alvaro Morata ve Derrick Köhn, kadroya dahil edilmedi.

Sarı kırmızlı ekipte 3 forvet oyuncusunun da yokluğunda Barış Alper Yılmaz, Roland Sallai, Nicolo Zaniolo ya da Ahmet Kutucu'dan birinin ileri hatta görev yapması bekliyor.

Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda yer alan oyuncular şu şekilde:

Metehan Baltacı, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Leroy Sane, Yunus Akgün, Eren Elmalı, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Ahmed Kutucu, Nicolo Zaniolo, Kaan Ayhan, Elias Jelert, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Jankat Yılmaz, Barış Alper Yılmaz, Arda Ünyay, Mario Lemina.