Galatasaray, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Gaziantep FK ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde dinamik ısınmayla başlayan antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray Süper Lig’in 23. haftasında yarın saat 20.00’de Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.