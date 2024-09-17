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Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig’in 3'üncü hafta ertelemesinde Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 17.09.2024 13:53
  • Giriş: 17.09.2024 13:53
  • Güncelleme: 17.09.2024 13:53
Kaynak: DHA
Galatasaray, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sakatlığı bulunan ve tedavisine ülkesi Arjantin'de devam eden Mauro Icardi, antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 3'üncü hafta erteleme maçında yarın saat 20.00’de RAMS Park’ta Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk edecek.

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