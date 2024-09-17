Galatasaray - Gaziantepspor erteleme maçında Osimhen oynayabilecek mi? Kural ne söylüyor?

Süper Lig 3. Hafta erteleme maçı bugün Galatasaray ile Gaziantepspor arasında oynanacak. Maç öncesi gözler Galatasaray'ın yeni transferleri Osimhen, Jacobs ve Sallai'ye çevrildi. Fakat önemli bir detay, bu maçta devreye giriyor.

OSİMHEN OYNAYABİLECEK Mİ?

Erteleme tarihinden sonra transfer olan Victor Osimhen, Ismail Jakobs ve Roland Sallai Galatasaray - Gaziantepspor maçında statü gereği olmayacak.

ZİYECH VE ICARDİ DE SAKAT

Sakatlıkları bulunan Hakim Ziyech ve Mauro Icardi de Gaziantepspor maçında forma giyemeyecek.

GALATASARAY KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray, oynadığı 4 maçta topladığı 12 puanla, maç eksiğiyle Fenerbahgçe'nin ardından ikinci sırada bulunuyor.