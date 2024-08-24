Galatasaray-Gaziantepspor maçı neden ertelendi? Galatasaray maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'in 3. Haftasında Galatasaray-Gaziantepspor maçı ertelendi. Galatasaray-Gaziantepspor maçı ne zaman oynanacak?

GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

24 Ağustos 2025 Cumartesi günü saat 21.45'te oynanması beklenen Galatasaray-Gaziantepspor maçı, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçı sebebiyle ertelendi.

Galatasaray-Gaziantepspor maçının yeni gün ve saati Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanacak. TFF'nin Galatasaray-Gaziantepspor maçının tarih ve saatini ilerleyen günlerde açıklaması bekleniyor.