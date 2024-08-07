Galatasaray genç golcüsünü 1. Lig'e gönderdi

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Baran Demiroğlu, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, 19 yaşındaki santrforu Baran Demiroğlu'nu 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, Baran'ın kiralık olarak transfer edildiği belirtilerek, futbolcunun kariyerine Galatasaray'da başladığı ve 7 yıl sarı kırmızılı takımın altyapısında forma giydiği ifade edildi.

Geçen sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu 15 dakika sahada kaldı. Baran, U19 Ligi'nde 17 maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.

Sarı kırmızılı futbolcus UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.