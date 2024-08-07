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Galatasaray genç golcüsünü 1. Lig'e gönderdi

Galatasaray'ın altyapısından yetişen Baran Demiroğlu, Fatih Karagümrük ile 1 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.

Spor
  • 07.08.2024 15:17
  • Giriş: 07.08.2024 15:17
  • Güncelleme: 07.08.2024 15:23
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray genç golcüsünü 1. Lig'e gönderdi

Galatasaray, 19 yaşındaki santrforu Baran Demiroğlu'nu 1. Lig takımı Fatih Karagümrük'e kiraladı.

Karagümrük'ten yapılan açıklamada, Baran'ın kiralık olarak transfer edildiği belirtilerek, futbolcunun kariyerine Galatasaray'da başladığı ve 7 yıl sarı kırmızılı takımın altyapısında forma giydiği ifade edildi.

Geçen sezon Süper Lig'de 2 maça çıkan genç oyuncu 15 dakika sahada kaldı. Baran, U19 Ligi'nde 17 maçta 11 gol, 1 asistle oynadı.

Sarı kırmızılı futbolcus UEFA Gençlik Ligi'nde ise 6 maçta 1 kez fileleri havalandırdı.

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