Galatasaray, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürdü
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA) - GALATASARAY, Süper Lig’in 13'üncü haftasında Gençlerbirliği ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, 18 Kasım Salı günü saat 17.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.
