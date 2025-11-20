Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Süper Lig 25/26 sezonunun 13. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, özellikle “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta”, “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda” ve “Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda” gibi soruların yanıtlarını merak ederken, maça dair rekabet geçmişi, puan durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile son maç istatistikleri de yakından takip ediliyor.

Bu karşılaşma, hem zirve yarışını sürdüren Galatasaray hem de alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği için büyük önem taşıyor. “Bugün Galatasaray maçı hangi kanalda”, “Galatasaray maçı saat kaçta” ve “Galatasaray maçı CANLI izlenir mi” sorularını soran taraftarlar için maçın tüm kritik başlıklarını tek sayfada derledik.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI!

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Rams Park’ta oynanacak kritik karşılaşmanın hakem kadrosu resmen açıklandı. Mücadelede orta hakem olarak Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını yan hakemler Furkan Ürün ve Suat Güz üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Erdem Mertoğlu, gözlemci görevinde ise Aytekin Durmaz yer alacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ REKABET GEÇMİŞİ

İki takım, Süper Lig’de son yıllarda pek çok kez karşı karşıya geldi. Son sezonlarda oynanan lig maçlarının skorları şöyle:

Sezon Ev Sahibi Deplasman Skor (MS) 2020/21 Gençlerbirliği Galatasaray 0-1 2020/21 Galatasaray Gençlerbirliği 4-0 2019/20 Galatasaray Gençlerbirliği 2-0 2019/20 Gençlerbirliği Galatasaray 0-0 2017/18 Gençlerbirliği Galatasaray 0-0 2017/18 Galatasaray Gençlerbirliği 2-0

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE GALATASARAY - FENERBAHÇE PUAN FARKI

Süper Lig 25/26 sezonunun 13. haftasına girilirken, Galatasaray ve Gençlerbirliği’nin yer aldığı puan durumu üst sıralar ve alt sıralar açısından dikkat çekiyor. İlk 6 sıra ve Gençlerbirliği’nin konumu özetle şu şekilde:

Sıra Takım O G B M A:Y Av. Puan Durum 1 Galatasaray 12 9 2 1 25:6 19 29 Şampiyonlar Ligi 2 Fenerbahçe 12 8 4 0 25:10 15 28 Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri 3 Trabzonspor 12 7 4 1 18:8 10 25 UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri 4 Samsunspor 12 6 5 1 18:11 7 23 Konferans Ligi Elemeleri 5 Göztepe 12 6 4 2 15:6 9 22 6 Beşiktaş 12 6 2 4 21:16 5 20 14 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12:17 -5 11

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı zirve yarışı açısından merak konusu. Puan durumuna göre Galatasaray 29 puanla liderken, Fenerbahçe 28 puanla hemen arkasında yer alıyor. Dolayısıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı sadece 1 puan ve bu da “Galatasaray maçı ne zaman” ve “Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta” sorularının önemini daha da artırıyor.

GALATASARAY’IN SON MAÇLARI

Galatasaray’ın Süper Lig ve Avrupa arenasındaki son maç sonuçları, bu karşılaşma öncesinde form grafiği hakkında önemli ipuçları veriyor:

Organizasyon Tarih Ev Sahibi Deplasman Skor (MS) TSL 9 Kas Kocaelispor Galatasaray 1-0 ŞL 5 Kas Ajax Galatasaray 0-0 TSL 1 Kas Galatasaray Trabzonspor 0-0 TSL 26 Eki Galatasaray Göztepe 1-1 ŞL 22 Eki Galatasaray Bodo Glimt 2-0 TSL 18 Eki Başakşehir Galatasaray 0-1

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN SON MAÇLARI

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’nin ligdeki son performansı ise şöyle:

Organizasyon Tarih Ev Sahibi Deplasman Skor (MS) TSL 7 Kas Gençlerbirliği Başakşehir 1-0 TSL 1 Kas Göztepe Gençlerbirliği 1-0 TSL 26 Eki Gençlerbirliği Konyaspor 1-1 TSL 18 Eki Beşiktaş Gençlerbirliği 0-0 TSL 4 Eki Gençlerbirliği Alanyaspor 0-1 TSL 28 Eyl Kayserispor Gençlerbirliği 0-1

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da sakat ve cezalılar

Galatasaray cephesinde, sakat ve cezalı oyuncular teknik heyetin elini zorlaştırıyor. İşte detaylı liste:

Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama Metehan Baltacı 23 Defans 2 - - - Cezalı - Maçtan Men Cezası Eren Elmalı 25 Defans 11 8 3 - Cezalı - Maçtan Men Cezası Kaan Ayhan 31 Defans 9 1 - - Sakatlık - Kasığından Sakat Berkan Kutlu 27 Orta Saha 5 - - 1 Sakatlık - Adale Problemi Yunus Akgün 25 Orta Saha 10 9 2 2 Sakatlık - Kasığından Sakat Victor Osimhen 27 Forvet 9 6 3 - Sakatlık - Arka Adalesinden Sakat

Gençlerbirliği’nde sakat ve cezalılar

Oyuncu Yaş Pozisyon Maç İlk 11 Gol Asist Açıklama Emirhan Ünal 20 Defans - - - - Sakatlık - Menisküs Problemi Pedro Pereira 27 Defans 12 12 - - Cezalı - Sarı Kart Cezalısı Moussa Kyabou 27 Orta Saha 2 2 - - Sakatlık - İç Yan Bağı Yaralanması Oghenekaro Etebo 30 Orta Saha 1 1 - - Sakatlık - Aşil Tendonu Sakatlığı

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç: Galatasaray - Gençlerbirliği

Sezon: Süper Lig 25/26, 13. Hafta

Stadyum: Rams Park

Tarih: 22 Kasım

Başlama Saati: 20:00

Özetle, zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği arasında oynanacak bu karşılaşma, sadece üç puan için değil, psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor. “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorularının yanıtlarını, puan durumu, sakat ve cezalı listeleriyle birlikte değerlendirdiğinizde, maç öncesinde tüm tabloyu net şekilde görebilirsiniz.