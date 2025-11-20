Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray, Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkıyor. Peki maç hangi gün ve saat kaçta? Maçta hangi hakemler görev alacak? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç? Galatasaray'da hangi oyuncular sakat ve cezalı? Tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig 25/26 sezonunun 13. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, özellikle “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta”, “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda” ve “Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda” gibi soruların yanıtlarını merak ederken, maça dair rekabet geçmişi, puan durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile son maç istatistikleri de yakından takip ediliyor.
Bu karşılaşma, hem zirve yarışını sürdüren Galatasaray hem de alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği için büyük önem taşıyor. “Bugün Galatasaray maçı hangi kanalda”, “Galatasaray maçı saat kaçta” ve “Galatasaray maçı CANLI izlenir mi” sorularını soran taraftarlar için maçın tüm kritik başlıklarını tek sayfada derledik.
HAKEM KADROSU AÇIKLANDI!
Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Rams Park’ta oynanacak kritik karşılaşmanın hakem kadrosu resmen açıklandı. Mücadelede orta hakem olarak Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını yan hakemler Furkan Ürün ve Suat Güz üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Erdem Mertoğlu, gözlemci görevinde ise Aytekin Durmaz yer alacak.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ REKABET GEÇMİŞİ
İki takım, Süper Lig’de son yıllarda pek çok kez karşı karşıya geldi. Son sezonlarda oynanan lig maçlarının skorları şöyle:
|Sezon
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor (MS)
|2020/21
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|0-1
|2020/21
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|4-0
|2019/20
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|2-0
|2019/20
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|0-0
|2017/18
|Gençlerbirliği
|Galatasaray
|0-0
|2017/18
|Galatasaray
|Gençlerbirliği
|2-0
SÜPER LİG PUAN DURUMU VE GALATASARAY - FENERBAHÇE PUAN FARKI
Süper Lig 25/26 sezonunun 13. haftasına girilirken, Galatasaray ve Gençlerbirliği’nin yer aldığı puan durumu üst sıralar ve alt sıralar açısından dikkat çekiyor. İlk 6 sıra ve Gençlerbirliği’nin konumu özetle şu şekilde:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|B
|M
|A:Y
|Av.
|Puan
|Durum
|1
|Galatasaray
|12
|9
|2
|1
|25:6
|19
|29
|Şampiyonlar Ligi
|2
|Fenerbahçe
|12
|8
|4
|0
|25:10
|15
|28
|Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
|3
|Trabzonspor
|12
|7
|4
|1
|18:8
|10
|25
|UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
|4
|Samsunspor
|12
|6
|5
|1
|18:11
|7
|23
|Konferans Ligi Elemeleri
|5
|Göztepe
|12
|6
|4
|2
|15:6
|9
|22
|6
|Beşiktaş
|12
|6
|2
|4
|21:16
|5
|20
|14
|Gençlerbirliği
|12
|3
|2
|7
|12:17
|-5
|11
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı zirve yarışı açısından merak konusu. Puan durumuna göre Galatasaray 29 puanla liderken, Fenerbahçe 28 puanla hemen arkasında yer alıyor. Dolayısıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı sadece 1 puan ve bu da “Galatasaray maçı ne zaman” ve “Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta” sorularının önemini daha da artırıyor.
GALATASARAY’IN SON MAÇLARI
Galatasaray’ın Süper Lig ve Avrupa arenasındaki son maç sonuçları, bu karşılaşma öncesinde form grafiği hakkında önemli ipuçları veriyor:
|Organizasyon
|Tarih
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor (MS)
|TSL
|9 Kas
|Kocaelispor
|Galatasaray
|1-0
|ŞL
|5 Kas
|Ajax
|Galatasaray
|0-0
|TSL
|1 Kas
|Galatasaray
|Trabzonspor
|0-0
|TSL
|26 Eki
|Galatasaray
|Göztepe
|1-1
|ŞL
|22 Eki
|Galatasaray
|Bodo Glimt
|2-0
|TSL
|18 Eki
|Başakşehir
|Galatasaray
|0-1
GENÇLERBİRLİĞİ’NİN SON MAÇLARI
Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’nin ligdeki son performansı ise şöyle:
|Organizasyon
|Tarih
|Ev Sahibi
|Deplasman
|Skor (MS)
|TSL
|7 Kas
|Gençlerbirliği
|Başakşehir
|1-0
|TSL
|1 Kas
|Göztepe
|Gençlerbirliği
|1-0
|TSL
|26 Eki
|Gençlerbirliği
|Konyaspor
|1-1
|TSL
|18 Eki
|Beşiktaş
|Gençlerbirliği
|0-0
|TSL
|4 Eki
|Gençlerbirliği
|Alanyaspor
|0-1
|TSL
|28 Eyl
|Kayserispor
|Gençlerbirliği
|0-1
SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR
Galatasaray’da sakat ve cezalılar
Galatasaray cephesinde, sakat ve cezalı oyuncular teknik heyetin elini zorlaştırıyor. İşte detaylı liste:
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|Metehan Baltacı
|23
|Defans
|2
|-
|-
|-
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|Eren Elmalı
|25
|Defans
|11
|8
|3
|-
|Cezalı - Maçtan Men Cezası
|Kaan Ayhan
|31
|Defans
|9
|1
|-
|-
|Sakatlık - Kasığından Sakat
|Berkan Kutlu
|27
|Orta Saha
|5
|-
|-
|1
|Sakatlık - Adale Problemi
|Yunus Akgün
|25
|Orta Saha
|10
|9
|2
|2
|Sakatlık - Kasığından Sakat
|Victor Osimhen
|27
|Forvet
|9
|6
|3
|-
|Sakatlık - Arka Adalesinden Sakat
Gençlerbirliği’nde sakat ve cezalılar
|Oyuncu
|Yaş
|Pozisyon
|Maç
|İlk 11
|Gol
|Asist
|Açıklama
|Emirhan Ünal
|20
|Defans
|-
|-
|-
|-
|Sakatlık - Menisküs Problemi
|Pedro Pereira
|27
|Defans
|12
|12
|-
|-
|Cezalı - Sarı Kart Cezalısı
|Moussa Kyabou
|27
|Orta Saha
|2
|2
|-
|-
|Sakatlık - İç Yan Bağı Yaralanması
|Oghenekaro Etebo
|30
|Orta Saha
|1
|1
|-
|-
|Sakatlık - Aşil Tendonu Sakatlığı
Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?
Galatasaray maçı, Süper Lig 25/26 sezonu 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi tarihinde saat 20.00’de oynanacaktır.
Galatasaray maçı hangi kanalda?
Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması 22 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak, maç Bein Sports ekranında canlı ve şifreli yayınlanacak.
Galatasaray maçı CANLI izlenir mi?
Galatasaray maçı CANLI olarak yayınlanacaktır; yayıncı kanal bilgisi resmi program açıklandığında netleşecektir.
Bugün Galatasaray maçı var mı?
22 Kasım tarihinde Galatasaray - Gençlerbirliği maçı oynanacaktır.
GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Maç: Galatasaray - Gençlerbirliği
Sezon: Süper Lig 25/26, 13. Hafta
Stadyum: Rams Park
Tarih: 22 Kasım
Başlama Saati: 20:00
Özetle, zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği arasında oynanacak bu karşılaşma, sadece üç puan için değil, psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor. “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorularının yanıtlarını, puan durumu, sakat ve cezalı listeleriyle birlikte değerlendirdiğinizde, maç öncesinde tüm tabloyu net şekilde görebilirsiniz.