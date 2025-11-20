Giriş / Abone Ol
Galatasaray - Gençlerbirliği maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Galatasaray, Gençlerbirliği ile kritik bir maça çıkıyor. Peki maç hangi gün ve saat kaçta? Maçta hangi hakemler görev alacak? Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı kaç? Galatasaray'da hangi oyuncular sakat ve cezalı? Tüm detaylar haberimizde.

  • 20.11.2025 15:19
  • Giriş: 20.11.2025 15:19
  • Güncelleme: 20.11.2025 17:58
Foto: Depophotos

Süper Lig 25/26 sezonunun 13. haftasında Galatasaray, Rams Park’ta Gençlerbirliği’ni konuk etmeye hazırlanıyor. Futbolseverler, özellikle “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta”, “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda” ve “Galatasaray maçı bugün saat kaçta, hangi kanalda” gibi soruların yanıtlarını merak ederken, maça dair rekabet geçmişi, puan durumu, sakat ve cezalı oyuncular ile son maç istatistikleri de yakından takip ediliyor.

Bu karşılaşma, hem zirve yarışını sürdüren Galatasaray hem de alt sıralardan kurtulmak isteyen Gençlerbirliği için büyük önem taşıyor. “Bugün Galatasaray maçı hangi kanalda”, “Galatasaray maçı saat kaçta” ve “Galatasaray maçı CANLI izlenir mi” sorularını soran taraftarlar için maçın tüm kritik başlıklarını tek sayfada derledik.

HAKEM KADROSU AÇIKLANDI!

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Rams Park’ta oynanacak kritik karşılaşmanın hakem kadrosu resmen açıklandı. Mücadelede orta hakem olarak Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün’ün yardımcılıklarını yan hakemler Furkan Ürün ve Suat Güz üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi olarak Erdem Mertoğlu, gözlemci görevinde ise Aytekin Durmaz yer alacak.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ REKABET GEÇMİŞİ

İki takım, Süper Lig’de son yıllarda pek çok kez karşı karşıya geldi. Son sezonlarda oynanan lig maçlarının skorları şöyle:

SezonEv SahibiDeplasmanSkor (MS)
2020/21GençlerbirliğiGalatasaray0-1
2020/21GalatasarayGençlerbirliği4-0
2019/20GalatasarayGençlerbirliği2-0
2019/20GençlerbirliğiGalatasaray0-0
2017/18GençlerbirliğiGalatasaray0-0
2017/18GalatasarayGençlerbirliği2-0

SÜPER LİG PUAN DURUMU VE GALATASARAY - FENERBAHÇE PUAN FARKI

Süper Lig 25/26 sezonunun 13. haftasına girilirken, Galatasaray ve Gençlerbirliği’nin yer aldığı puan durumu üst sıralar ve alt sıralar açısından dikkat çekiyor. İlk 6 sıra ve Gençlerbirliği’nin konumu özetle şu şekilde:

SıraTakımOGBMA:YAv.PuanDurum
1Galatasaray1292125:61929Şampiyonlar Ligi
2Fenerbahçe1284025:101528Şampiyonlar Ligi Ön Elemeleri
3Trabzonspor1274118:81025UEFA Avrupa Ligi Ön Elemeleri
4Samsunspor1265118:11723Konferans Ligi Elemeleri
5Göztepe1264215:6922
6Beşiktaş1262421:16520
14Gençlerbirliği1232712:17-511

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı zirve yarışı açısından merak konusu. Puan durumuna göre Galatasaray 29 puanla liderken, Fenerbahçe 28 puanla hemen arkasında yer alıyor. Dolayısıyla Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı sadece 1 puan ve bu da “Galatasaray maçı ne zaman” ve “Galatasaray maçı hangi gün saat kaçta” sorularının önemini daha da artırıyor.

GALATASARAY’IN SON MAÇLARI

Galatasaray’ın Süper Lig ve Avrupa arenasındaki son maç sonuçları, bu karşılaşma öncesinde form grafiği hakkında önemli ipuçları veriyor:

OrganizasyonTarihEv SahibiDeplasmanSkor (MS)
TSL9 KasKocaelisporGalatasaray1-0
ŞL5 KasAjaxGalatasaray0-0
TSL1 KasGalatasarayTrabzonspor0-0
TSL26 EkiGalatasarayGöztepe1-1
ŞL22 EkiGalatasarayBodo Glimt2-0
TSL18 EkiBaşakşehirGalatasaray0-1

GENÇLERBİRLİĞİ’NİN SON MAÇLARI

Alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği’nin ligdeki son performansı ise şöyle:

OrganizasyonTarihEv SahibiDeplasmanSkor (MS)
TSL7 KasGençlerbirliğiBaşakşehir1-0
TSL1 KasGöztepeGençlerbirliği1-0
TSL26 EkiGençlerbirliğiKonyaspor1-1
TSL18 EkiBeşiktaşGençlerbirliği0-0
TSL4 EkiGençlerbirliğiAlanyaspor0-1
TSL28 EylKayserisporGençlerbirliği0-1

SAKAT VE CEZALI OYUNCULAR

Galatasaray’da sakat ve cezalılar

Galatasaray cephesinde, sakat ve cezalı oyuncular teknik heyetin elini zorlaştırıyor. İşte detaylı liste:

OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
Metehan Baltacı23Defans2---Cezalı - Maçtan Men Cezası
Eren Elmalı25Defans1183-Cezalı - Maçtan Men Cezası
Kaan Ayhan31Defans91--Sakatlık - Kasığından Sakat
Berkan Kutlu27Orta Saha5--1Sakatlık - Adale Problemi
Yunus Akgün25Orta Saha10922Sakatlık - Kasığından Sakat
Victor Osimhen27Forvet963-Sakatlık - Arka Adalesinden Sakat

Gençlerbirliği’nde sakat ve cezalılar

OyuncuYaşPozisyonMaçİlk 11GolAsistAçıklama
Emirhan Ünal20Defans----Sakatlık - Menisküs Problemi
Pedro Pereira27Defans1212--Cezalı - Sarı Kart Cezalısı
Moussa Kyabou27Orta Saha22--Sakatlık - İç Yan Bağı Yaralanması
Oghenekaro Etebo30Orta Saha11--Sakatlık - Aşil Tendonu Sakatlığı

Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Galatasaray maçı, Süper Lig 25/26 sezonu 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi tarihinde saat 20.00’de oynanacaktır.

Galatasaray maçı hangi kanalda?

Galatasaray - Gençlerbirliği karşılaşması 22 Kasım Cumartesi akşamı oynanacak, maç Bein Sports ekranında canlı ve şifreli yayınlanacak.

Galatasaray maçı CANLI izlenir mi?

Galatasaray maçı CANLI olarak yayınlanacaktır; yayıncı kanal bilgisi resmi program açıklandığında netleşecektir.

Bugün Galatasaray maçı var mı?

22 Kasım tarihinde Galatasaray - Gençlerbirliği maçı oynanacaktır.

GALATASARAY - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Maç: Galatasaray - Gençlerbirliği
Sezon: Süper Lig 25/26, 13. Hafta
Stadyum: Rams Park
Tarih: 22 Kasım
Başlama Saati: 20:00

Özetle, zirve yarışını sürdüren Galatasaray ile alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gençlerbirliği arasında oynanacak bu karşılaşma, sadece üç puan için değil, psikolojik üstünlük açısından da büyük önem taşıyor. “Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda” sorularının yanıtlarını, puan durumu, sakat ve cezalı listeleriyle birlikte değerlendirdiğinizde, maç öncesinde tüm tabloyu net şekilde görebilirsiniz.

