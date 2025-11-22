Galatasaray - Gençlerbirliği maçından notlar

Sacit GÖNCÜ / İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. RAMS Park’ta saat 20.00’de başlayan karşılaşmada Ozan Ergün düdük çaldı. Ozan Ergün’ün yardımcılıklarını Furkan Ürün ve Suat Güz üstlendi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Lig’in 12’nci haftasında oynanan Kocaelispor maçının 11’ine göre Gençlerbirliği karşısında 2’si zorunlu toplam 4 değişikliğe gitti. Sakatlığı süren Victor Osimhen ile Ismail Jakobs, tercihen ise Uğurcan Çakır ve Mauro Icardi, Gençlerbirliği karşısında ilk 11'de forma giymeyen isimler oldu. Bu oyuncuların yerine Buruk; Günay Güvenç, Kazımcan Karataş, Gabriel Sara ve Roland Sallai’yi sahaya sürdü.

Kaleyi Günay Güvenç’e emanet eden Okan Buruk, savunma dörtlüsünü; Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş’tan oluşturdu. Orta ikilide Mario Lemina ve Lucas Torreira’yı sahaya süren 52 yaşındaki tecrübeli teknik adam; sol kanatta Roland Sallai, forvet arkasında Gabriel Sara ve sağ kanatta ise Leroy Sane’yi görevlendirdi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un en ileri uçtaki tercihi ise Barış Alper Yılmaz oldu.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına şu ilk 11’le çıktı:

“Günay Güvenç, Wilfried Singo, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Mario Lemina, Lucas Torreira, Leroy Sane, Gabriel Sara, Roland Sallai, Barış Alper Yılmaz.”

GALATASARAY’DA 7 EKSİK

Galatasaray, Gençlerbirliği karşılaşmasına 7 oyuncusundan mahrum çıktı. Sarı-kırmızılı ekipte Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Ismail Jakobs sakatlıklarından dolayı sahaya çıkmadı. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle karşılaşmada forma giymeyen isimler oldu.

İLKAY GÜNDOĞAN YEDEK SOYUNDU

Galatasaray'ın 35 yaşındaki tecrübeli orta sahası İlkay Gündoğan, 5 maç sonra kadroda yer aldı. Son olarak Süper Lig'in 9’uncu haftasında oynanan RAMS Başakşehir karşılaşmasında forma giyen İlkay Gündoğan; ligde Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Bodo/Glimt ve Ajax müsabakalarında forma giyememişti. Gençlerbirliği maçıyla 5 maç sonra kadroda yer alan İlkay, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi durumunda 1 ay sonra sarı-kırmızılı formasına kavuşmuş olacak.

LUCAS TORREIRA KART SINIRINDA

Sarı-kırmızılı ekibin 29 yaşındaki Uruguaylı orta sahası Lucas Torreira, Gençlerbirliği mücadelesi öncesinde sarı kart sınırında bulunuyor. Gençlerbirliği karşılaşmasına ilk 11’de başlayan Torreira, sarı kart görmesi durumunda Süper Lig’in 14’üncü haftasında oynanacak Fenerbahçe derbide forma giyemeyecek.

KAZIMCAN KARARATAŞ YAKLAŞIK 2 YIL SONRA SARI-KIRMIZILI FORMAYLA

Sarı-kırmızılarda 22 yaşındaki sol bek Kazımcan Karataş, yaklaşık 2 yıl sonra sarı-kırmızılı formayı terletti. Gençlerbirliği karşılaşmasıyla 655 gün sonra Galatasaray’da maça çıkan Kazımcan, son olarak 6 Şubat 2024’te Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Bandırmaspor’a karşı forma giymişti. Galatasaray’dan kiralık olarak önce MKE Ankaragücü, sonra da Rus ekibi Orenburg’a giden Kazımcan Karataş, yaklaşık 2 yıl sonra RAMS Park’ın zeminine çıktı.

GÜNAY GÜVENÇ 9 MAÇ SONRA FORMA GİYDİ

Galatasaray’ın 34 yaşındaki tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç, ligde 9 maç sonra ilk 11’de yer aldı. Süper Lig’in 4’üncü haftasında Çaykur Rizespor karşısında sarı-kırmızıların kalesini koruyan Günay, ligde ikas Eyüpspor, Tümosan Konyaspor, Corendon Alanyaspor, Beşiktaş, RAMS Başakşehir, Göztepe, Trabzonspor ve Kocaelispor maçlarında süre alamamıştı. Gençlerbirliği karşılaşmasında oyuncularını dinlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç’i görevlendirdi.

MAURO ICARDI’YE PLAKET VERİLDİ

Galatasaray’ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 100 maçı geride bırakmasından dolayı ödüllendirildi. Gençlerbirliği karşılaşması öncesi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi’ye başarısından dolayı plaket ve isminin yazılı olduğu 100 numaralı formayı takdim etti. Sarı-kırmızılı formayla toplamda 102 maça çıkan Mauro Icardi, 67 gol ve 22 asistlik katkı sağladı.