Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  16.11.2025 17:39
  • Giriş: 16.11.2025 17:39
  • Güncelleme: 16.11.2025 17:39
Kaynak: AA
İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas uygulamalarıyla devam eden idman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, bir günlük iznin ardından 18 Kasım Salı günü yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği karşılaşmasına hazırlanmaya devam edecek.

