  • 20.11.2025 15:18
  • Giriş: 20.11.2025 15:18
  • Güncelleme: 20.11.2025 15:19
Kaynak: AA
Galatasaray, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik uygulamalarla sona erdi.

Ligin 13. haftasında 22 Kasım Cumartesi günü Gençlerbirliği'ni konuk edecek Galatasaray, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

